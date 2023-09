Terminal BRT Paciência recebe Licença de Instalação da prefeitura do Rio de Janeiro

Com 90% das obras finalizadas, espaço integrará BRT Transbrasil, ônibus municipais e linhas de VLT

ALEXANDRE PELEGI

A Belmac Construtora Ltda, responsável pelas obras do Terminal BRT Paciência, recebeu a Licença Municipal de Instalação para o empreendimento, fornecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da prefeitura do Rio de Janeiro.

O documento tem validade por cinco anos, de 22 de setembro de 2023 a 22 de setembro de 2027.

O Terminal Intermodal Gentileza (TIG) integrará três diferentes modais de transporte: o BRT Transbrasil, 22 linhas de ônibus municipais e as linhas 1 e 2 do VLT, que teve o trilho estendido em 700 metros até a área do novo terminal.

A estimativa do Município é que mais de 130 mil pessoas passem pelo integrador todos os dias.

O investimento da prefeitura do Rio é de R$ 250 milhões para a implementação do projeto, e a previsão de entrega é dezembro deste ano.

De acordo com a prefeitura, as obras atingiram o marco de 87% de avanço, e, neste mês de setembro, “os trabalhos seguem atualmente em três frentes: construção do reservatório que abastece todo o terminal e configura a primeira passarela de pedestres que dá acesso ao mezanino e à Rua São Cristóvão; pavimentação do novo trecho da Avenida Brasil que dá acesso à Avenida Francisco Bicalho e a concretagem das pontes que levam os ônibus alimentadores ao terminal; e instalações das lojas do mezanino e a finalização da cobertura do mezanino”.

O nome e o projeto do terminal fazem referência a José Datrino, o Profeta Gentileza. Ele ficou conhecido pelas inscrições que eternizou nas colunas dos viadutos do Gasômetro e da Perimetral. A mais famosa delas é a frase Gentileza gera Gentileza que hoje estampa camisetas e vários objetos, e também estará nas paredes do TIG.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes