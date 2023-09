Tarifa do transporte coletivo de Angra dos Reis (RJ) sofre reajuste de 7,88% a partir de domingo (1°)

Usuários que possuem o cartão Passageiro Cidadão ou vale transporte não serão afetados

ARTHUR FERRARI

A partir da 0h deste domingo, 1º de outubro de 2023, a tarifa do transporte coletivo de Angra dos Reis (RJ) sofre reajuste de 7,88%.

Com a medida, o valor da passagem passa de R$ 4,60 para R$ 4,95 para a Tarifa A; de R$ 5,50 para R$ 5,95 para a Tarifa B; e de R$ 7,20 para R$ 7,75 no caso da Tarifa C.

De acordo com a prefeitura, os passageiros que possuem o cartão Passageiro Cidadão ou vale transporte não serão afetados, e o percentual foi definido com base na inflação dos últimos 12 meses e no aumento dos custos operacionais da empresa concessionária, como pneus e combustível.

Vale lembrar que, apesar do contrato de concessão prever reajuste da tarifa a cada 12 meses, a última vez que isso aconteceu foi há 17 meses, em abril de 2022.

