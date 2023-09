Morre Jose Biagini, fundador da Expresso Biagini, uma das empresas de ônibus mais tradicionais de Minas Gerais

Família atua no segmento de transportes desde 1940; Empresário tinha 94 anos de idade

ADAMO BAZANI

Morreu nesta sexta-feira, 29 de setembro de 2023, José Biagini, fundador da Expresso Biagini, uma das empresas de transportes por ônibus mais tradicionais de Minas Gerais.

José Biagini, nascido em 05 de junho de 1929, tinha 94 anos e estava internado em um hospital de Belo Horizonte com problemas cardíacos.

A família atua nos transportes desde 1940, quando o pai de José, o senhor Mário Biagini, começou a transportar materiais de construção, mudanças, lenhas, pessoas em uma carroça.

José Biagini ajudou o pai até 1948, data em que fez um curso de Tratorista e Médio Agricultura, na secretaria Floresta de Minas Gerais, indo trabalhar na oficina mecânica de tratores e setor de transportes do DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, onde ficou por 35 anos.

José Biagini abriu uma empresa de transportes e prestou serviços ao Jornal Estado de Minas, Diário da Tarde e Distribuidora Guarani (esta do mesmo grupo) no período de 1983 a 1994.

Com a companhia fazia a distribuição de jornais, assinaturas e brindes, em bancas de revistas e em toda a capital e região metropolitana. Mesmo com aproximadamente, 60 veículos tipo Kombi e trabalhando todos os dias no horário de 00h00 às 06h00, José Biagini viu a necessidade de contratar uma pessoa para trabalhar no escritório. Então em 1988, seu filho Paulo Biagini, veio para ajudá-lo na administração da empresa.

Em 1989, Paulo Biagini teve a ideia de montar uma outra empresa para prestar serviços durante o dia, pois os veículos ficavam parados e havia muita demanda. Sendo assim, com o aval de seu pai, nasceu a empresa Paulo Sérgio Biagini, firma individual, cujo nome fantasia é Expresso Biagini Transportes Ltda.

A Expresso Biagini atualmente transporta cerca de 100 mil passageiros por ano.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes