Metrô de São Paulo inicia concretagem em futura estação Guilherme Giorgi, da expansão da Linha 2- Verde

Trabalhos começam nesta sexta-feira (29) às 19h e terminam sábado à noite; Companhia diz que não haverá impacto no trânsito e em linhas de ônibus

ADAMO BAZANI

O Metrô de São Paulo realiza a partir de 19h desta sexta-feira, 29 de setembro de 2023, a concretagem da laje de fundo da futura estação Guilherme Giorgi, que faz parte da expansão da Linha 2- Verde para a zona Leste da capital paulista.

Os trabalhos devem durar até por volta de 19h deste sábado (30), se não houver nenhum atraso, e, de acordo com a Companhia do Metrô, não haverá impacto no trânsito e em linhas de ônibus.

A estação está sendo construída na Av. Guilherme Giorgi, 37, região da Vila Carrão.

Por meio de nota, o Metrô diz que a laje de fundo de uma estação é a primeira grande estrutura definitiva e é nela que serão colocados os trilhos.

Serão feitas ainda mais quatro intervenções como esta na futura esta até fevereiro de 2024.

Nesta primeira etapa, para o preenchimento de uma área de 731,548 metros quadrados, serão utilizados 350 caminhões betoneira, que juntos serão responsáveis pelo lançamento de 2.800 m3 de concreto no local. Ainda estão previstas para a conclusão da concretagem desta laje, que tem uma área total de 3390 metros quadrados, mais quatro intervenções que devem ocorrer até fevereiro de 2024.

A laje de fundo de uma estação é a sua primeira grande estrutura definitiva. Depois de totalmente concretada, o espaço recebe os trilhos para arraste da tuneladora. Quando pronta a estação, a laje de fundo é utilizada para posterior implantação da via permanente (trilhos) e para construção do porão de cabos e canais de ventilação. Atualmente, a estação Guilherme Giorgi já conta com 41% das obras civis concluídas. Já foram executados serviços do Sistema de Contenção (paredes diafragmas e tirantes), Sistema de Rebaixamento de Nível d’água, a escavação e iniciada a impermeabilização.