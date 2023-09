Linhas da EMTU no ABC estão operando com 60 novos ônibus zero km

Veículos mais modernos e com tecnologia Euro V fazem parte da renovação da frota das linhas operadas pela NextMobilidade

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

As linhas gerenciadas pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos que atendem a Região do ABC receberam 60 novos ônibus zero km desde junho deste ano. Os novos ônibus foram gradualmente incluídos na frota e agora estão em plena operação.

Operados pela NextMobilidade, os veículos que compõem a frota fazem parte da modernização da operação metropolitana da região e beneficiam mais de 400 mil passageiros que utilizam diariamente as linhas metropolitanas em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo.

Os novos ônibus são modernos, com tecnologia de ponta, equipados com ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de equipamentos eletrônicos, possuem acessibilidade, com plataforma elevatória veicular ou rampa de acesso para as pessoas com deficiência, e motor Euro V, tecnologia mais limpa que proporciona menor emissão de poluentes.

Os ônibus passaram por inspeção de inclusão realizada pela EMTU, onde foram cadastrados à frota 30 ônibus articulados modelo Caio Millennium que irão operar no Corredor ABD e 30 veículos modelo Apache VIP, sendo 20 convencionais e 10 midi, para o atender toda Área 5 (municípios do ABC).

Além dos 60 novos ônibus entregues neste ano, a NextMobilidade adquiriu 116 veículos em 2021 e 84 em 2022, totalizando 260 ônibus. Com as novas inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas atendidas já somam 336 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro deste ano.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte