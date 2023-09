SPTrans gastará R$ 170 mil para supervisionar pesquisa de satisfação do usuário dos ônibus da capital paulista

Levantamentos que buscam avaliar a visão dos passageiros quanto à qualidade do transporte na capital vêm sendo realizados anualmente desde 2013

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans, empresa que gerencia o sistema de transporte coletivo da capital paulista, publicou nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, a autorização para contratar empresa especializada para supervisionar a coleta de dados presencial para a pesquisa de satisfação dos usuários dos ônibus.

O Instituto Consulting do Brasil – Inteligência em Pesquisa, que apresentou proposta no valor global de R$ 170 mil (R$ 169.950,00), será o responsável pelos serviços pelo período de seis meses.

Segundo a SPTrans, a pesquisa de satisfação do usuário vem sendo aplicada anualmente, desde 2013, e seus resultados formam séries históricas de dados que, associadas a outros indicadores, permitem à gerenciadora realizar ajustes e melhorias, tanto na gestão, como na prestação direta dos serviços pelas Concessionárias, de forma a garantir a mobilidade e aumentar a satisfação dos usuários.

Os principais fatores pesquisados são: utilidade dos ônibus, conforto dos veículos, rapidez da viagem, segurança pessoal e de viagem, confiança de chegar ao destino, regularidade no cumprimento dos horários, cobrança da passagem, atendimento e comunicação, passagem de Bilhete Único e cuidados com o meio ambiente.

No final de 2021 as pesquisas foram retomadas já de acordo com os critérios e organização estabelecidos nos novos contratos, assinados com as Concessionárias em setembro/2019, que estabelecem como um dos fatores de remuneração a qualidade do serviço percebida pelos usuários. Dessa forma, o IQT- Índice de Qualidade do Transporte deverá agregar, junto aos demais indicadores avaliados, o Índice de Satisfação do Usuário – ISU, obtido por meio de pesquisas de opinião com os usuários.

Historicamente, a pesquisa de Satisfação do Usuário calculava os atributos de responsabilidade das Concessionárias, que foram identificados nos novos contratos, com outras características associadas ao Sistema de Transporte. Na pesquisa realizada em 2021, esses valores foram calculados separadamente e uma amostra maior foi utilizada, passando de 960 questionários utilizados anteriormente para 3.200, distribuídos entre os três grupos de operação contratados.

Para a pesquisa de 2022, foi desenvolvida metodologia, criado questionário eletrônico e contratadas empresas técnicas especializadas para supervisão e coleta de dados por telefone, junto a uma amostra definida de usuários habituais das linhas de ônibus da cidade de São Paulo.

A amostra da pesquisa de satisfação aumentou, passando para 8.000 entrevistados, visando dar representatividade estatística a todos os lotes e Concessionárias. O processo de entrevista foi iniciado em outubro de 2022.

