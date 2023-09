Ônibus da Cruz Vermelha chega à Pojuca (BA) com atendimentos para as mulheres

Unidade móvel Saúde da Mulher fica na cidade entre sexta-feira (29) e domingo (1º)

MICHELLE SOUZA

Nesta sexta-feira (29) e no domingo (01/10) o ônibus de Saúde da Mulher, da Cruz Vermelha Brasileira, chega à Bahia na cidade de Pojuca, Região metropolitana de Salvador. O veículo ficará estacionado na AIP (Associação Idealista de Pojuca), na Praça ACM.

Os atendimentos começam a partir das 7h da manhã e são totalmente gratuitos.

O ônibus está equipado com mamógrafo e aparelho de ultrassonografia, para atender a população carente e em situação de vulnerabilidade. O objetivo é contribuir com o diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero.

Para ter acesso aos serviços, é preciso fazer um pré-agendamento por meio do site da Cruz vermelha Bahia. A unidade móvel de saúde está preparada para acolher, atender e entregar os resultados clínicos em até três dias.

A expectativa é que nos próximos meses, o ônibus da Cruz Vermelha também viaje por outras cidades da Bahia.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte