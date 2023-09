Greve de metrô, trens da CPTM e funcionários da Sabesp será decidida em assembleia no dia 2 de outubro

Trabalhadores ameaçam cruzar os braços na terça-feira (03) contra possível privatização

ARTHUR FERRARI

A Presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, disse em entrevista coletivo na manhã desta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, que uma assembleia será realizada na segunda-feira, 2 de outubro, para que funcionários do Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp votem sobre a greve, planejada para começar na terça (03).

Segundo Camila, a votação é simbólica, com a paralisação já estando decidida. Os serviços das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha de metrô, 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM, além dos atendimentos da Sabesp, serão afetados.

Durante a greve, as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trem, que são operadas pela iniciativa privada, não serão afetadas.

O motivo da paralisação é o descontentamento das categorias com relação à privatização de linhas do Metrô, da CPTM e, na área de saneamento, da Sabesp.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse no dia 30 de agosto de 2023, que estima conceder as linhas estatais do Metrô de São Paulo para a iniciativa privada ao longo de 2025, como também noticiou o Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/30/ouca-tarcisio-diz-que-metro-de-sao-paulo-deve-ser-privatizado-em-2025/

De acordo com Tarcísio, os estudos mais aprofundados para definir se será um modelo de concessão ou privatização vão avançar ao longo de 2024.

“Com relação a modelagem do metrô, está começando agora. Vamos analisar a empresa e qual é o melhor modelo para que a gente possa aumentar investimento, reduzir custos, melhorar a situação financeira, se é concessão, se a privatização, que vai ser o formato do Metrô dali pra frente, então nós vamos estudar isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. A ideia é que esse estudo aconteça ao longo do ano que vem e qualquer coisa em termos de leilão deve ocorrer em 2025” – afirmou na entrevista coletiva.

O Governo do Estado assinou contrato de R$ 62 milhões para IFC – Corporação Financeira Internacional, do Banco Mundial, fazer a modelagem da concessão.

Em relação à CPTM, em 07 de abril de 2023, a Secretaria de Parcerias em Investimentos autorizou a contratação da IFC – Corporação Financeira Internacional, do Banco Mundial, para a prestação de serviços técnicos especializados no projeto CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com inexigibilidade de licitação. (Relembre)

A IFC é a maior instituição global de desenvolvimento dirigida para o setor privado nos mercados emergentes, e participou da modelagem do primeiro projeto de concessão de operação das linhas do sistema ferroviário metropolitano que foi concedido à iniciativa privada.

A entidade assessorou o Governo do Estado de São Paulo na estruturação, promoção e processo de licitação para a concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, cujo contrato foi assinado em julho de 2021 com o consórcio formado pela CCR SA e RuasInvest.

Como noticiou o Diário do Transporte, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgou oficialmente, três dias depois, no dia 10 de abril, a autorização para os estudos de viabilidade da concessão para a iniciativa privada das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM, além da futura linha 14-Ônix. (Relembre)

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte