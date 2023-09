Busscar anuncia hoje primeira exportação para a Bolívia realizada há seis meses

Veículos possuem configurações com 12 poltronas Class Leito no salão inferior e 20 ou 30, que podem ser tanto CamaBuss quanto Leito, na parte superior

ÁDAMO BAZANI

A Busscar informou somente nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, que há seis meses, em março, a Busscar fez a entrega de quatro veículos do modelo, com chassi Volvo B430R 8X2, para a empresa Itabus, da cidade de Santa Cruz de la Sierra.

Um dos diferenciais nos ônibus é a distribuição das poltronas. No salão inferior, foram instaladas 12 Class Leito, já no salão superior, temos uma configuração com 20 poltronas CamaBuss e outra com 30 poltronas Leito, organizadas em três fileiras, formando dois corredores (1x1x1).

Além disso, os Vissta Buss DD também possuem tomada para cabo USB e audiofones individual nas poltronas, iluminação com cromoterapia, ar- condicionado e geladeira. Também foram instalados seis monitores nos salões superior e inferior e feita a preparação para colocar monitores no anteparo e encosto das poltronas.

Segundo o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, e o gerente de exportação, Fabien Accariès, já está nos planos conquistar espaço em novo país neste ano.

“Queremos estar cada vez mais presentes nos países da América do Sul, continuar buscando novos negócios no continente Africano e trilhar caminhos por todo o mundo” – disseram em dupla.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes