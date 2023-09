Três empresas são habilitadas na licitação das obras do corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga, zona Leste de SP

Dentre as três participantes, consórcio formado pelas empresa Arvek/Gestor apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 62 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, realizou nessa quarta-feira, 26 de setembro de 2023, a sessão de habilitação da concorrência de reforma do corredor de ônibus da Av. Amador Bueno da Veiga, na zona Leste.

Foram habilitadas três das cinco empresas que apresentaram propostas na sessão inicial, realizada em 27 de julho de 2023.

As obras e serviços de reforma do corredor da Avenida Amador Bueno da Veiga serão realizadas no trecho entre Praça Micaela Vieira e a rua Embira. O contrato contempla a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

São dois consórcios e uma empresa, cujas propostas de preços já tinham sido abertas pela Comissão Licitante. A SPObras estipulou o valor referencial da licitação em R$ 65,6 milhões.

Com data-base no mês de julho/2023, foram classificadas e agora habilitadas, na seguinte ordem, as propostas:

1º lugar: Consórcio Corredor Amador Bueno – Arvek / Gestor = R$ 62.051.474,95

2º lugar: Consórcio Corredor Amador Bueno – Triade / Era Técnica = R$ 62.649.203,53

3º lugar: FBS Construção Civil e Pavimentação S/A = R$ 64.666.759,71

Promessa antiga, a reforma do corredor deve ampliar a capacidade e a velocidade dos transportes naquela região da zona Leste.

HISTÓRICO

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se no encontro da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, com término na Avenida São Miguel.

A autarquia explica as intervenções previstas nas obras, que serão assumidas pela licitante que vencer o processo licitatório:

As futuras intervenções abrangem a troca do pavimento rígido na faixa do corredor, recapeamento flexível nas faixas de tráfego geral, melhoria na acessibilidade dos passeios e cruzamentos, adequação e renovação da sinalização viária, melhorias na drenagem viária, adequação da arquitetura das paradas de ônibus, implantação de instalações elétricas das paradas de ônibus, paisagismo, implantação de vala técnica para o sistema de operação do corredor, adequação da iluminação pública, ajustes e remanejamento de interferências das redes de telecomunicação para adequação das áreas para o projeto, além do remanejamento de postes para melhoria da acessibilidade. O orçamento referencial das obras é de R$ 65,6 milhões, com prazo de execução de 12 meses a partir da data da ordem de serviço.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes