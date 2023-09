Marcopolo apresenta seu ônibus Attivi Integral totalmente elétrico em Belém (PA)

Modelo é produzido na planta da empresa em Caxias do Sul (RS)

ARTHUR FERRARI

A Marcopolo iniciou na cidade de Belém, no Pará, a apresentação de seu ônibus totalmente elétrico, o Attivi Integral.

O veículo, que é fabricado na planta da empresa em Caxias do Sul (RS), tem sido apresentado em diferentes cidades do Brasil, onde são demonstrados os benefícios e vantagens que o veículo proporciona para os passageiros, motoristas e meio ambiente.

Em Belém do Pará, o Attivi foi apresentado esta semana na Universidade Federal do Pará ITEC (Instituto de Tecnologia), durante evento que reuniu a Secretaria de Transporte (SEMOB), a Assessoria de Mobilidade do Governo do Estado, representantes da Universidade, da CEAMAZON (UFPA) e da AllBus, representante Marcopolo para a região, e operadores de transporte, como a Viação Boa Esperança e Via Loc, tradicionais clientes e compradores de modelos rodoviários e urbanos da Marcopolo.

“Estamos apresentando e demonstrando todos os benefícios e vantagens que o Attivi Integral pode proporcionar ao meio ambiente e à população. O desenvolvimento e produção do Attivi fazem para da estratégia ESG da Marcopolo e do nosso compromisso em colaborar com a descarbonização do transporte coletivo”, explicou Alexandre Romano, gestor de negócios das regiões Sudeste-Nordeste da Marcopolo.

Segundo o executivo, o Governo do Estado do Pará deverá lançar em outubro, Edital para compra de 40 ônibus 100% elétricos por intermédio de licitação para operação na capital Belém ainda em 2024. A cidade será sede da COP 2025.

O modelo Attivi Integral, que pode ter até 13.000 mm de comprimento total, possui chassi Low Entry, equipado com motor elétrico de potência máxima de 350 kW e torque de 3.300 Nm, eixos dianteiro e traseiro ZF, suspensão a ar, sistema de freios Knorr e baterias CATL com capacidade de 396 kWh e autonomia entre 250 e 280 km (dependendo das condições de utilização).

Para maior conforto e segurança dos passageiros, conta com carregadores USB, sistemas de ar-condicionado incorporado ao sistema de refrigeração das baterias, de áudio interno, com preparação para a instalação de microfone, e sistema de câmera de ré com sirene e monitor no painel do motorista, além de câmera interna de segurança com gravação. Possui espaço reservado para PcD e assentos preferenciais, iluminação interna toda em LED, faróis e sinaleiras traseiras em LED e cabine de separação para o motorista.

Ficha Técnica Attivi

Chassi Integral Low Entry com capacidade total de 20,6 mil kg

Capacidade – até 80 passageiros

Autonomia de até 280 km e tempo de carga de até 4 horas

Modelo de Plug de carregamento utilizado no chassi PLUG CCS 2

Motor de tração Central com potência de 350 KW e torque de 3.300 Nm

Capacidade do Eixo Dianteiro – 7,6 mil kg

Capacidade do Eixo Traseiro 13,0 mil kg

Comprimento – até 13 m

Largura – 2,55 m

Freios a disco com ABS/EBS (Door Brake)

Direção eletro-hidráulica

Suspensão pneumática

