Depois de perda de prazo que causou queda de presidente da CET, São Paulo apresenta novos trechos de faixa azul para motociclistas nesta quinta (28)

Vias com a sinalização não registram acidentes com mortes de acordo com prefeitura

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo e o Ministério dos Transportes anunciam nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, novos trechos em vias da capital que receberão as faixas azuis para motociclistas.

A relação deve ser informada de maneira oficial pelo prefeito Ricardo Nunes, pelo ministro de Transportes, Renan Filho e pelo secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão em entrevista coletiva.

Por ser um modelo novo de sinalização viárias, as faixas azuis precisam de autorização da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para serem implantadas.

Atualmente, possuem estas faixas trechos da avenida 23 de Maio e da avenida dos Bandeirantes.

A primeira faixa azul começou a funcionar na 23 de Maio de forma oficial no dia 25 de janeiro de 2022, no sentido Santana/Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Complexo Viário Jorge João Saad.

A segunda faixa, na avenida dos Bandeirantes, começou a operar em 06 de outubro de 2022, entre a Via Marginal do Rio Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, o que dá cerca de 8,5 km por direção. O primeiro sentido a receber a Faixa Azul foi da Marginal Pinheiros para o Complexo Maria Maluf.

De acordo com a prefeitura, desde o início de funcionamento destes espaços não foram registradas mortes nos trechos.

Em 26 de janeiro de 2023, um ano depois da implantação da primeira faixa, Nunes disse que a cidade quer implantar até o fim da gestão, em dezembro de 2024, mais 220 km de “faixa azul” para motos.

Em um evento realizado no Instituto de Engenharia de São Paulo, no dia 15 de junho de 2023, o prefeito Ricardo Nunes sinalizou que poderiam receber Faixa Azul as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Senador Queiroz. O objetivo é interligar as vias à avenida 23 de Maio.

Nunes ainda disse que o estudo sobre outras vias que receberão a Faixa Azul serão ampliados e foi confirmado que o projeto será colocado na avenida Faria Lima.

Na ocasião, o prefeito havia previsto que os novos trechos poderiam começar em julho.

Mas, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) perdeu o prazo das novas implantações, o que resultou na queda do então presidente Jair de Souza.

No lugar de Souza, foi conduzido à presidência da CET, o engenheiro Hemilton Tsuneyoshi Inouye.

No discurso da entrega dos 50 ônibus elétricos para a cidade, que ocorreu no dia 18 de setembro de 2023, o prefeito Ricardo Nunes cobrou em público Hemilton para agilizar a implantação das faixas paras motos.

Repercutiu negativamente o fato de Jair de Souza e Hemilton Tsuneyoshi serem sócios desde 1997 numa empresa de consultoria voltada para trânsito e transportes, a Via Expressa Engenharia Limitada.

A prefeitura diz que desde 2019, a empresa não presta mais serviços, mas antes disso, atuava e ambos já eram diretores da CET.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes