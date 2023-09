VÍDEO: Em mais uma tarde, passageiros de ônibus e motoristas enfrentam caos na Avenida Santo Amaro por causa de obras que estão mais caras e podem demorar mais

Longas filas de coletivos se formam; Aditivo amplia para setembro de 2024 o prazo final e custo sobe para R$ 78 milhões

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Mais uma vez passageiros de ônibus de São Paulo e motoristas enfrentaram sérias dificuldades na tarde desta terça-feira, 26 de setembro de 2023, na região da Avenida Santo Amaro, na zona Sul da capital paulista que está em obras de revitalização juntamente com o corredor de transporte público.

Imagens feitas por leitores do Diário do Transporte mostram longas filas de ônibus parados, muitos dos quais, com as portas abertas, inclusive.

As intervenções, que são necessárias para a melhoria do viário para carros, corredor de ônibus e calçadas para os pedestres, têm significado grandes transtornos, o que leva muitos usuários do local a acreditarem que devem revistas algumas estratégias operacionais e de trânsito pelos órgãos responsáveis, como a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a SPTrans (São Paulo Transporte) e a SPObras.

E a dor de cabeça pode demorar ainda mais um pouco.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 22 de setembro de 2023, a prefeitura publicou um aditivo que prorroga o prazo para a entrega das obras para 30 setembro de 2024 e aumenta o gasto de dinheiro público em R$ 3,4 milhões, chegando a quase R$ 78 milhões o valor total das obras.

Mesmo com o prazo maior em contrato, a SPObras, da prefeitura, diz que a intenção de entrega é até abril de 2024.

O valor inicial contratado para execução dos serviços, em janeiro de 2016, foi de R$ 58 milhões (R$ 58.699.504,35). Depois, este total subiu para quase R$ 63 milhões (R$ 62.675.568,69) quando foi prorrogado até 30 de setembro de 2023.

Posteriormente, novo acréscimo foi concedido, elevando o valor para R$ 74 milhões (R$ 74.188.333,21), representando um crescimento de 26,39% sobre valor inicial.

Com o novo aditivo de agora, o valor contratual chega a R$ 77,5 milhões, com acréscimos, sem compensação, uma alta de 32,14% sobre o valor inicial.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Tribunal de Contas do Município (TCM) comunicou a Prefeitura de São Paulo no início de agosto de 2023, alertando a gestão de Ricardo Nunes sobre os atrasos nas obras de modernização e reforma do corredor de ônibus na Avenida Santo Amaro.

De acordo com o TCM, apenas 20% do empreendimento foi feito após metade do prazo das obras ser alcançado.

A requalificação do corredor faz parte da Operação Urbana Consorciada da Avenida Brigadeiro Faria Lima em um trecho de 2,7 quilômetros de intervenções entre a Avenida Juscelino Kubitschek a Avenida dos Bandeirantes, cruzando a Avenida Hélio Pellegrino.

A SPObras e a empresa contratada afirmarsm em sua defesa que o ritmo lento da obra acontece devido a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) autorizar a ocupação de apenas duas faixas de trânsito para evitar maiores transtornos, quando o ideal seriam quatro faixas.

As ações na avenida incluem também o enterramento de redes, remodelação da drenagem urbana, mudanças na iluminação, nova sinalização e possibilidade de pontos/faixas de ultrapassagem pelos ônibus no corredor.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes