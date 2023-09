Túnel Anhangabaú é fechado devido a acidente e trânsito trava na região central de São Paulo na manhã desta terça (26), com reflexos no Corredor Norte Sul e em ônibus

Helicóptero Águia foi acionado para socorrer vítima

ADAMO BAZANI

Dois carros e uma moto bateram dentro do Túnel do Anhangabaú, sentido Santana, na manhã desta terça-feira, 26 de setembro de 2023, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

O túnel teve se ser fechado parcialmente para o resgate às vítimas, causando grandes impactos no trânsito.

O congestionamento na direção da zona norte começa no Parque Ibirapuera.

O Helicóptero Águia foi acionado para socorrer umas das vítimas.

Ônibus que passam nas proximidades são impactados.

No outro sentido do túmel foi registrado mais um acidente: queda de moto

RODÍZIO:

O Rodízio Municipal de Veículos foi suspenso na parte da manhã desta terça-feira, 26 de setembro de 2023, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

O motivo é o atraso da entrega de uma obra de recapeamento na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco.

O trânsito se estendeu por vários quilômetros, chegando a afetar o motorista que chegava a São Paulo pelas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Dutra.

A suspensão do rodízio vale para o período entre 7h e 10h.

Veja a nota completa:

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), informa que o Rodízio Municipal de Veículos está suspenso nesta terça-feira (26) no período da manhã, entre 7h e 10h, em razão do atraso da liberação da pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, que realiza o recapeamento. A medida vale para todas as regiões da cidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes