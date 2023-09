Salvador (BA) tem início de operação da nova linha B3 do sistema BRT no próximo sábado (30)

Estimativa é de haja mais de 140 viagens por dia

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo sábado, 30 de setembro, a nova linha circular B3 do BRT Salvador começa a ser operada no transporte coletivo da capital baiana.

O trajeto dos coletivos ligará a região da Rodoviária e a orla da Pituba pelo seguinte trajeto: início na Estação Rodoviária do BRT, passando por um trecho da Avenida Tancredo Neves rumo ao Caminho das Árvores por meio da Alameda das Espatódeas, circulando pelo bairro através da Rua do Jaracatiá.

A estimativa é de sejam feitas mais de 140 viagens por dia, distribuídas em 22 ônibus.

A nova linha terá os veículos BRT na faixa exclusiva da Avenida Paulo VI e depois a Rua Bahia, rumo à Avenida Manoel Dias da Silva, na orla do bairro.

Vale ressaltar que os usuários do Salvador Card podem fazer o uso de até três modais diferentes com o pagamento de apenas uma tarifa.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte