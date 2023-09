Mobilidade coletiva de Ribeirão Preto avança com a aquisição de mais ônibus urbanos marca Caio

Mais de 126 ônibus urbanos do modelo Apache Vip estão sendo agregados à mobilidade coletiva da cidade de Ribeirão Preto, que segue rumo à renovação total de sua frota. As unidades foram adquiridas pela empresa Transcorp Transportes Coletivos, que integra o Consórcio PróUrbano

VINICIUS DE OLIVEIRA

O ônibus urbano Apache Vip foi o modelo escolhido pela Transcorp Transportes Coletivos para mais uma etapa de renovação de sua frota. As 126 unidades irão operar na cidade de Ribeirão Preto, SP, conhecida por ser um dos grandes polos tecnológicos do Brasil e estar avançando para ser referência em transporte coletivo.

João Ávila, gerente da Transcorp, avalia a modernização da estrutura de transporte e os benefícios para a população “Ribeirão Preto está passando por uma reestruturação muito positiva de seu sistema de transporte coletivo. Foram feitos estudos preliminares de viabilidade, equilíbrio econômico-financeiro e de renovação de frota, o que confere mais segurança para o operador e resulta em um transporte com mais qualidade, conforto e muito mais eficiente”.

Os Apache Vip seguem o padrão visual do Consórcio: veículos das linhas alimentadoras são na cor verde, com detalhes em azul e, os ônibus das linhas troncais e de integração, são na cor azul, com detalhes em laranja.

Os chassis atendem ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8/ EURO VI e possuem suspensão pneumática, que têm a capacidade de absorver melhor os impactos, aumentando o conforto durante os trajetos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte