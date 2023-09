EXCLUSIVO: Licitação bilionária de 16,3 mil ônibus para o Caminho da Escola será retomada nesta quarta (27)

Concorrência foi marcada para 12 de setembro, mas após manifestações contrárias foi suspensa; Edital passou por ajustes

A licitação de cerca de R$ 1,5 bilhão do programa Caminho da Escola, para a compra de 16,3 mil ônibus escolares para todo o Brasil vai ser reaberta nesta quarta-feira, 27 de setembro de 2023.

É o que consta do andamento do processo de licitação ao qual o Diário do Transporte teve acesso nesta terça-feira (26).

Os veículos já devem seguir o padrão Euro 6 de motores a diesel para redução de poluentes.

O edital, que foi suspenso em 06 de setembro de 2023 após manifestações contrárias, passou por alterações.

Evento de Reabertura com publicação prevista para 27/09/2023. Motivo: Ajustes no Edital e em seus anexos – diz o andamento do processo de compras.

As propostas deveriam ser entregues no dia 12 de setembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, o volume de 16,3 mil ônibus é quase três vez maior que o registrado nos últimos três anos, o que vai compensar o fato de 2020 não ter ocorrido o leilão por causa da pandemia de covid-19 e deve também equilibrar as aquisições de 2022 que foram em número reduzido, apenas 3050 ônibus. A média anual entre 2018 e 2021 foi de 6,4 mil ônibus.

Os modelos por categoria são:

1 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 4000

2 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3600

3 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3500

4 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 100 CV, CAPACIDADE 15 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.350 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 400

5 – ÔNIBUS

ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1000

6 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1600

7 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 800

8 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

9 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

10 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

11 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

12 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

13 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

14 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

15 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

16 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

17 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

18 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes