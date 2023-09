Bloqueio na pista expressa da marginal Tietê para recapeamento do asfalto afeta o trânsito da capital paulista nesta terça-feira (26)

Máquina responsável pelo revestimento asfáltico apresentou falha e demora na liberação causou vários quilômetros de congestionamento

ARTHUR FERRARI

Quem seguia pela Marginal Tietê no sentido Castelo Branco na manhã desta terça-feira, 26 de setembro de 2023, enfrentou forte trânsito na região.

A pista expressa da via ficou bloqueada no início da manhã após a impossibilidade da liberação pela falha em uma máquina envolvido no recapeamento asfáltico realizado na madrugada.

O trânsito se estendeu por vários quilômetros, chegando a afetar o motorista que chegava a São Paulo pelas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Dutra.

No momento o equipamento com problema já foi retirado e o trânsito flui no sentido capital.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte