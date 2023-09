Acidente causa trânsito no sentido Minas Gerais da Rodovia Fernão Dias na manhã desta terça (26)

Caminhão tombou na noite de segunda (25), na altura do Km 74; concessionária faz a limpeza da pista

ARTHUR FERRARI

Um caminhão que tombou na noite de segunda-feira, 25 de setembro de 2023, na altura do Km 74 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP), no sentido Minas Geirais, ainda afeta o tráfego de veículos na região na manhã desta terca (26).

O veículo envolvido no acidente já foi retirado do local, mas diversos detritos ficaram pela vida, onde motoristas tregam pelo acostamento.

No momento o congestionamento no sentido do interior de São Paulo é intenso. No sentido capital os veículos seguem livremente.

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte