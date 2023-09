West Side, do Grupo Belarmino, assina contrato de R$ 34 milhões para operar transporte coletivo de Paranapanema (SP)

Assinado no dia 06 de setembro de 2023, documento tem vigência por 15 anos

ALEXANDRE PELEGI

A West Side, empresa do Grupo Belarmino, assinou no dia 06 de setembro de 2023 contrato com prazo de 15 anos para operar o transporte coletivo de Paranapanema, no interior de São Paulo.

O termo tem valor de R$ 34 milhões ($ 34.565.356,80).

A assinatura aconteceu após a prefeitura homologar o resultado da concorrência, definido pelo critério da Menor Tarifa de Remuneração Quilométrica.

A West Side apresentou o valor de R$ 6,24.

O valor da Tarifa Pública é de R$ 4,78.

A prefeitura arcará com o valor do subsídio, proveniente da diferença entre a Tarifa de Remuneração Mensal e a Tarifa Pública arrecadada.

Para apuração da quantia arrecada a título de Tarifa Pública a concessionária deverá apresentar, mensalmente, relatório do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, segundo o Edital.

EMERGENCIAL

Como mostrou o Diário do Transporte, Paranapanema contratou por dispensa de licitação, em caráter emergencial, os serviços da Viação Lira (LiraBus) para o transporte coletivo em julho de 2022.

A empresa, que também pertence ao Grupo Belarmino, já atua na cidade, mas o contrato emergencial, com validade de 90 dias e valor de R$ 550 mil, visava permitir a preparação e lançamento de um novo processo licitatório.

A Lira Bus foi criada em 1988 e nasceu dentro do extinto Grupo Caprioli. Opera as linhas urbanas em Hortolândia, Paranapanema e Cabreúva, linhas rodoviárias entre Campinas, Valinhos, Vinhedo, São Paulo, Monte Mor, Elias Fausto, Capivari, Jundiaí e Louveira.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes