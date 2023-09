Transporte coletivo de Porto Alegre (RS) conta com dez novos ônibus em operação a partir desta segunda-feira (25)

Veículos circulam nas linhas Planalto, Passo das Pedras e Aeroporto

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, o transporte coletivo municipal de Porto Alegre (RS) já conta com dez novos coletivos em operação nas linhas Planalto, Passo das Pedras e Aeroporto.

Os veículos foram incorporados à frota da empresa Nortran, que integra o consórcio Mob. Outros 11 coletivos da concessionária ainda aguardam emplacamento e vistoria para entrarem em operação.

“A qualificação do atendimento (do transporte coletivo) passa pelo incremento de viagens e também por dar mais conforto ao usuário com a aquisição dos novos veículos”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro Júnior.

Vale ressaltar que desde o início de 2023 o consórcio Mob, formado pelas empresas Sopal, Navegantes e Nortran, já adquiriu 53 novos ônibus, todos com ar-condicionado e acessibilidade.

