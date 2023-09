Metrô de São Paulo atinge o maior nível no movimento de passageiros após pandemia de Covid-19

Mês de agosto teve quase 79 milhões de embarques em quatro linhas operadas pelo Metrô

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius de Oliveira

Em um ritmo bastante lento nos últimos meses, os passageiros estão retornando aos ramais operados pelo Metrô de São Paulo. No mês de agosto, foi registrado o maior movimento de usuários desde o início da pandemia, em março de 2020.

No mês passado foram transportados 78,6 milhões de passageiros nos quatro ramais da empresa, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Novamente, o monotrilho bateu recorde de usuários transportados, fazendo 3,26 milhões de embarques, 40 mil a mais que em maio, o recorde anterior. A Linha 15 também atingiu o pico histórico em agosto com 131 mil passageiros embarcados.

O patamar atual, equivale a 81% da demanda existente há quatro anos, quando a pandemia do Covid-19 estava distante de ocorrer.

Entre os ramais mais antigos do Metrô, a Linha 2-Verde é que mais está perto de voltar aos níveis de antes da crise sanitária: em agosto chegou a 88% do movimento do mesmo mês de 2019. A Linha 1 vem a seguir com 78% e a Linha 3 um pouco atrás, com 77%. O monotrilho da Linha 15, por outro lado, já transporta 61% a mais que há quatro anos, quando circulavam por suas estações apenas 2 milhões de passageiros.

Até aqui, as quatro linhas do Metrô ainda estão um pouco distantes dos totais de 2019. O mês mais fraco daquele ano foi janeiro, por conta das férias, com 80 milhões de embarques. O recorde ocorreu em outubro, quando quase 103 milhões de passageiros passaram pelos ramais.

Apenas no último domingo, 24 de setembro de 2023, data em que foi realizada a final da Copa do Brasil no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi (SP), cerca de 271 mil passageiros utilizaram a linha 4-Amarela do Metrô.

A ViaQuatro, empresa que gerencia a operação metroviária em questão, informou que a Estação São Paulo-Morumbi pulou de um fluxo de 7 mil pessoas, no domingo (17) da semana anterior, para 33 mil ontem, representando um aumento de 347%. O grande movimento se dá pela Estação Morumbi ser a mais próxima do estádio.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte