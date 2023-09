Com promoção de passagens a R$ 9,99, FlixBus passa a atuar em 10 novos destinos no Nordeste

A promoção é válida para 10 cidades em 7 estados por meio da parceria com a Catedral

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A FlixBus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, anuncia sua entrada em 7 estados e 10 cidades do Nordeste, atuando em parceira com a Catedral. Para isso, está fazendo uma mega promoção de lançamento, com passagens sendo vendidas pelo valor promocional de R$ 9,99. A promoção é válida para compras realizadas até 15 de outubro ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes.

“Queremos impulsionar o turismo, a democratização do transporte rodoviário e marcar o início da atuação da Flix no Nordeste. Estamos muitos felizes com a expansão na região, que é extremamente importante para ampliar as rotas e conexões no Brasil. Nossa missão é democratizar o acesso à mobilidade de longa distância e, por isso, estamos fazendo uma grande ação promocional para todas as linhas oferecidas localmente”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

As passagens promocionais estão disponíveis nas linhas: Recife (PE) – Fortaleza (CE), Recife (PE) – João Pessoa (PB) e Recife (PE) – Feira de Santana (BA), incluindo todas as paradas intermediárias, como Natal (RN), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Salvador (BA). No total, são 23 possibilidades de trajeto.

Segundo Lopes, a expansão concretiza a estratégia de crescimento no Brasil, além da missão da FlixBus de oferecer experiências de viagem de ônibus com comodidade e preços acessíveis aos passageiros, contribuindo para democratizar o transporte de longa distância no Brasil.

O preço promocional é válido para viagens a serem realizadas a partir de outubro, quando acontece o lançamento das operações, incluindo finais de semana e feriados. Os interessados poderão adquirir os bilhetes pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível nas lojas dos smartphones iOS e Android. Não será necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais estarão disponíveis diretamente na exibição da tela de compra.

A linha Recife (PE) x João Pessoa (PB) x Natal (RN) x Mossoró (RN) x Aracati (CE) x Fortaleza (CE) começa a operar no próximo dia 02/10. A linha expressa Recife (PE) x João Pessoa (PB) está prevista a partir do dia 09/10. Já a linha Recife (PE) x Maceió (AL) x Aracaju (SE) x Salvador (BA) x Feira de Santana (BA) terá o início da operação previsto em 16/10. Todas as 3 linhas já estarão disponíveis para venda a partir desta segunda-feira (25/09).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte