São Sebastião e Jardim Botânico, em Brasília (DF), vão ter 21 ônibus a mais, a partir desta segunda-feira (25)

Veículos 0 km vão reforçar o transporte público, oferecendo 93 viagens a mais nos dias úteis. Nos sábados e domingos serão, respectivamente, 38 e 24 novas saídas

MICHELLE SOUZA

Colaborou Vinícius Oliveira

Os passageiros das regiões administrativas de São Sebastião e do Jardim Botânico, em Brasília (DF) vão ter melhorias no transporte público, a partir desta segunda-feira (25), com acréscimo de viagens em 16 linhas de ônibus. Entram em operação 21 novos veículos e os usuários terão à disposição mais 93 viagens em dias úteis, 38 aos sábados e 24 aos domingos.

A conexão entre São Sebastião, Paranoá e Itapoã vai receber um aumento de 16 viagens em dias úteis por meio de duas linhas: a 0.181 e a 181.1. A linha 170.4, além de ganhar o acréscimo de nove viagens em dias úteis, terá a rota alterada para atender aos alunos do Instituto Federal de Brasília (IFB), campus de São Sebastião.

O setor Morro da Cruz vai receber a ampliação de duas viagens na 197.6 e a circular 183.8 vai ganhar 5 viagens em dias úteis, além da troca dos dois atuais miniônibus por quatro ônibus básicos. Na 183.6 serão criadas mais 7 viagens. A 183.0 vai ganhar a ampliação na capacidade de transporte de passageiros com a substituição de dois miniônibus por dois ônibus básicos. E na circular 183.2, que atende as vias internas do Jardim Botânico (Estrada do Sol), serão criadas 5 novas viagens em dias úteis. No Jardins Mangueiral, a linha 180.5, que vai para a W3 Sul, receberá o acréscimo de 2 viagens em dias úteis, e a circular 183.6 terá ampliação de 7 viagens também em dias úteis.

O subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade, Márcio Antônio de Jesus, afirma que parte dos 59 veículos adquiridos pela empresa Pioneira já estão aptos a operar. “A regularização de 30 ônibus, com emplacamento, instalação de validadores e vistoria, já foi finalizada, o que permite que as primeiras intervenções no sistema sejam implementadas”, ressalta.

No total, o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal vai receber 195 ônibus novos da empresa Pioneira, que já conta com 100% da frota renovada. Destes, 79 serão para aumento da frota e 116 vão substituir veículos que atingirão o limite de vida útil.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte