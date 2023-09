Região Norte de Belo Horizonte (MG) ganha nova linha de ônibus a partir da próxima segunda-feira (25)

Valor da passagem será de R$ 4,20

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A região norte do município de Belo Horizonte (MG) terá uma nova linha de ônibus que ligará a Estação São Gabriel, até o bairro Maria Teresa, via Parque Cerrado.

O itinerário terá o número 721 e começa a ser operado a partir da próxima segunda-feira, 25 de setembro.

A tarifa cobrada será de R$ 4,20, com direito à integração gratuita com as demais linhas alimentadoras ao utilizar o Cartão BHBUS.

Com a nova linha 721, o itinerário 715, que conecta a Estação São Gabriel até o bairro Monte Azul, seguirá direto do bairro para o terminal.

Confira os horários das linhas 715 e 721 em BH:

LINHA 721

Itinerário – Dias úteis

Partidas Estação São Gabriel: Av. Cristiano Machado (Estação São Gabriel – ponto final), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Risoleta Neves (Via 240), Rod. Camilo Teixeira da Costa, R. Sete de Setembro, Av. A, R. Padre Argemiro Moreira, R. Padre Argemiro Moreira (retorno), R. Padre Argemiro Moreira, Rod. Camilo Teixeira da Costa, Av. Risoleta Neves (Via 240), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Cristiano Machado, Av. Cristiano Machado (retorno sob o Viaduto Paulo M. Campos), Estação São Gabriel (ponto final).

Itinerário das duas sublinhas – sábados, domingos e feriados

LINHA 715 – SUBLINHA 5 (Parque Cerrado/Monte Azul)

Partidas Estação São Gabriel – SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (MANHÃ): Av. Cristiano Machado (Estação São Gabriel – ponto final), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Risoleta Neves (Via 240), Rod. Camilo Teixeira da Costa, R. Sete de Setembro, Av. A, R. Padre Argemiro Moreira, R. Padre Argemiro Moreira (retorno), R. Padre Argemiro Moreira, Rod. Camilo Teixeira da Costa, R. Copaíba, R. Clara Eliza, R. Cibipuruna, Pça. Rodrigues da Cunha, R. Cibipuruna, R. Sargento Filomeno, R. Capitão Eduardo, R. Terezinha de Almeida, R. Cibipuruna, Pça. Rodrigues da Cunha, R. José Rezende, R. Izabel Glansman, Rod. Camilo Teixeira da Costa, Av. Risoleta Neves (Via 240), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Cristiano Machado, Av. Cristiano Machado (retorno sob o Viaduto Paulo M. Campos), Estação São Gabriel (ponto final).

LINHA 715 – SUBLINHA 6 (Monte Azul/Parque Cerrado)

Partidas Estação São Gabriel – SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (TARDE E NOITE): Av. Cristiano Machado (Estação São Gabriel – ponto final), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Risoleta Neves (Via 240), Rod. Camilo Teixeira da Costa, Rod. Camilo Teixeira da Costa (retorno na rotatória do Monte Azul), R. Copaíba, R. Clara Eliza, R. Cibipuruna, Pça. Rodrigues da Cunha, R. Cibipuruna, R. Sargento Filomeno, R. Capitão Eduardo, R. Terezinha de Almeida, R. Cibipuruna, Pça. Rodrigues da Cunha, R. José Rezende, R. Izabel Glansman, Rod. Camilo Teixeira da Costa (retorno na rotatória do Monte Azul), Rod. Camilo Teixeira da Costa, R. Sete de Setembro, Av. A, R. Padre Argemiro Moreira, R. Padre Argemiro Moreira (retorno), R. Padre Argemiro Moreira, Rod. Camilo Teixeira da Costa, Av. Risoleta Neves (Via 240), Pça. Corpo de Bombeiros Militar, Av. Cristiano Machado, Av. Cristiano Machado (retorno sob o Viaduto Paulo M. Campos), Estação São Gabriel (ponto final).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte