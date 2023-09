Passageiros do Terminal Prefeito Magalhães Teixeira da EMTU, em Campinas (SP), terão jogos de mesa à disposição no fim de semana

Evento busca incentivar a população a praticar atividades físicas e esportivas

MICHELLE SOUZA

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em parceria com o SESC, promove neste fim de semana no Terminal Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas (SP), a Semana Move, que tem como objetivo incentivar a população à prática de atividades físicas e esportes.

As ações acontecem nos dias 23, 24 e 26 com jogos de mesa como: pebolim, tamancobol (um tipo de pebolim com a mesa inclinada) e tênis de mesa, além de música para animar.

O gerente de Marketing Institucional da EMTU, Paulo Reis, ressaltou a importância de trazer atividades culturais e esportivas para os terminais, “é importante interagir com parceiros como o SESC e compartilhar da visão de que o passageiro é, antes de tudo, cidadão”.

Pesquisa recente do Sesi (Serviço Social da Indústria), mostrou que 45% das mulheres não praticaram qualquer atividade física em 2023; entre os homens, o percentual é de 32%. O levantamento também apontou que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticaram qualquer exercício físico na vida.

Datas e horários:

23, 24 (10h às 16h) e 26 de setembro (08h às 18h)

Local e endereço:

Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira (Av. Lix da Cunha, 101 – Vila Industrial, Campinas – SP

