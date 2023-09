Linha 6078/10 tem horário de operação alterado a partir de segunda-feira (25)

Em dias úteis operação vai começar às 5h

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que a partir de segunda-feira (25), a linha 6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos vai ter ajuste no horário de início de operação, que passará a ser às 5h, nos dias úteis, no Shopping Interlagos.

Confira o novo horário:

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

Ponto final: Shopping Interlagos

Primeira partida: das 4h40 para 5h

Michelle Souza, para o Diário do Transporte