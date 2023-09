Apaixonado por trens, jovem autista de Salvador (BA) realiza sonho de conhecer sistema metroviário de São Paulo

Ao lado da mãe, Deivid Calebe teve a chance de conhecer as linhas 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O pequeno Deivid Calebe, apaixonado por trens, realizou o sonho de ver de perto o Metrô de São Paulo. O jovem autista de 10 anos viajou junto da mãe Ana Paula Sena, 37 anos, de Salvador (BA) para a capital paulistana para conhecer as instalações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pelas empresas ViaQuatro e ViaMobilidade.

A paixão pelas locomotivas teve início com as viagens no sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas, e de acordo com Deivid, ainda restava conhecer a “cidade dos trilhos”, forma como chama a cidade de São Paulo. No futuro, deseja atuar como operador de metrô.

O pedido para o garoto conhecer as linhas 4 e 5 foi feito pela mãe, que entrou em contato com as concessionárias para checar a possibilidade de uma visita.

Em um primeiro momento, Deivid teve a oportunidade de visitar a Estação Capão Redondo, onde foi possível assistir, da cabine, o trem da Linha 5-Lilás ser conduzido para o pátio de manobras, logo após o terminal. A diversão foi garantida, com direito a buzinas ao lado do operador do trem.

“Achei lindo”, disse o jovem pelo passeio. Na sequência, conheceu o CCO (Centro de Controle Operacional), local em que toda a operação da linha é gerenciada.

Além da viagem até a Vila Sônia, Deivid teve a chance de conduzir aquele mesmo trem em um simulador, no espaço Saber+.

“Foi um dia inacreditável. Aconteceu em uma tarde tudo que a gente sempre viu ele reproduzir no quarto dele, desde a oficina que ele montava com brinquedos de trens, a entrar em uma cabine. Então ele realmente viveu um dia de maquinista e, como mãe, agradeço (à ViaQuatro e ViaMobilidade) por essa oportunidade. Ele fala para todo mundo que quer ser maquinista aqui em São Paulo”, celebrou a mãe Ana Paula.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte