Tiroteio faz com que SuperVia altere circulação de trens no ramal Belford Roxo na tarde deste sábado (23)

Estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros não recebem embarque e desembarque de passageiros

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde deste sábado, 23 de setembro de 2023, os trens da SuperVia, no Rio de Janeiro, estão temporariamente circulando no ramal Belford Roxo apenas entre as estações Central do Brasil – Mercadão de Madureira e Belford Roxo – Pavuna.

A mudança na operação acontece em razão de um tiroteio nas proximidades.

De acordo com a concessionária, embarques e desembarques não estão sendo realizados nas estações Rocha Miranda, Honório Gurgel, Barros Filho e Costa Barros, que se encontram fechadas.

As linhas de ônibus SV917, SV624 e SV608 também foram afetadas pelo tiroteio.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte