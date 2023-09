Reunidas Paulista completa 75 anos na segunda-feira (25)

Empresa atua em várias cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, com itinerários regulares, e ainda opera com fretamento, turismo e cargas

ALEXANDRE PELEGI

A Reunidas Paulista, empresa com sede em Bauru, no interior de São Paulo, completa seus 75 anos de história nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023.

Atuando com serviços de transporte de pessoas e encomendas, a empresa atua em várias cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, tanto com itinerários regulares, como fretamento, turismo e cargas.

Fundada em 25 de setembro de 1948, a Reunidas Paulista de Transporte colocou o pneu na estrada com uma frota de 10 ônibus, que realizavam viagens entre as cidades paulistas de Bauru, Pirajuí, Guarantã, Cafelândia, Lins, Penápolis e Araçatuba.

Inicialmente baseada em Lins, sua sede foi transferida para Bauru em novembro de 1952.

Em 25 de março de 1969, a Reunidas Paulista lançou o primeiro ônibus-leito, considerado um carro extremamente moderno, com tecnologia avançada para a época.

Atuando hoje no segmento do transporte rodoviário em rotas intermunicipais e interestaduais, a empresa possui mais de 300 profissionais e muitos outros alocados por todo o estado.

Em nota encaminhada ao Diário do Transporte, a empresa celebra: “Uma nova estrela se une às demais para completar 75 anos de perseverança, profissionalismo e sucesso, com a Reunidas sempre se renovando para continuar encurtando caminhos e promovendo encontros”.

Marcela Constantino, diretora da empresa alega, “nosso foco são as pessoas e a melhoria na experiência de viagem delas com a Reunidas. A segurança e a paixão em servir são nossos valores essenciais e a promoção deles é diária entre nossos colaboradores”.

Alexandre Pelegi