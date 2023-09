Next Mobilidade faz concurso de fotos com seguidores do Instagram; seleção vai até 15 de outubro

Fotos mais votadas serão compartilhadas nas redes sociais da empresa e em telões dos terminais do Corredor ABD

MICHELLE SOUZA

Em comemoração ao início da Primavera, o Instagram da Next Mobilidade vai abrir um concurso de fotos com seus seguidores e para participar, o internauta precisa ser seguidor do Instagram da Next Mobilidade e enviar uma foto por direct.

Desta sexta-feira (22) a domingo (15/10), até 18h, o Instagram vai receber as fotos dos seguidores (uma por seguidor). As fotos devem ter como tema principal o Corredor ABD e suas flores (veículos, corredor, terminais) e não podem conter anúncios. Doze fotos vão ser pré-selecionadas para votação pública nos stories do perfil oficial, que vai começar na terça-feira (17/10) e termina na sexta-feira (20/10).

Dentre as doze fotos pré-selecionadas, as três mais votadas vão entrar nos perfis das redes sociais e nos telões dos Corredor Metropolitano ABD e nos terminais administrados pela Next Mobilidade – Corredor ABD (São Mateus, Santo André, Ferrazópolis, São Bernardo, Piraporinha, Diadema e Jabaquara). Serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares. A foto mais votada (1ª lugar) será premiada com uma TV 75”, O 2º lugar ganhará um smartphone e o 3º lugar vai ganhar um smartphone.

Critérios:

Seguir nosso perfil do Instagram: https://www.instagram.com/corredorabd/

Enviar o arquivo da foto via Mensagem Direta pelo Instagram oficial da Next Mobilidade – Corredor ABD;

Cada participante pode inscrever somente uma foto;

As fotos deverão ter como tema principal Corredor ABD e suas flores (veículos, corredor, terminais), não podem conter anúncios;

As fotos devem ser enviadas até o domingo (15) às 18h. Fotos enviadas após esse horário não serão aceitas;

Ao enviar a sua foto, automaticamente é autorizado que a imagem seja usada, com o devido crédito;

Será aceito somente o envio de uma foto por participante. O envio de mais fotos desclassifica automaticamente o participante.

Dias e Horários das votações:

17/10 às 08h – 4 fotos entrarão em disputa única, que será encerrada após 24h, resultando em uma foto vencedora da rodada. Resultado desse dia será divulgado a seguir.

18/10 às 08h – 4 fotos entrarão em disputa única, que será encerrada após 24h, resultando em uma foto vencedora da rodada. Resultado desse dia será divulgado a seguir.

19/10 às 08h – 4 fotos entrarão em disputa única, que será encerrada após 24h, resultando em uma foto vencedora da rodada. Resultado desse dia será divulgado a seguir.

20/10 às 08h – Os 3 ganhadores das votações anteriores (17 a 19/10), entrarão em uma última disputa nos stories para definir o 1º, 2º e 3º lugar. Encerrará no sábado dia 21/10 às 08h, após 24 horas do início. Os 3 ganhadores serão premiados de acordo com a colocação.

O pódio das três fotos mais votadas vai ser anunciado no dia 21 de outubro.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte