Linha 7-Rubi da CPTM tem alteração neste domingo (24), por causa de obras

Trens que circulam em direção a Jundiaí não irão parar na Estação Piqueri

MICHELLE SOUZA

A Linha 7-Rubi da CPTM vai ter uma alteração importante neste domingo (24), os trens que circulam em direção à Estação Jundiaí, não vão parar na Estação Piqueri, durante todo o horário de operação, que acontece das 04h à meia-noite.

O usuário que estiver no trem sentido Jundiaí e quiser parar na estação Piqueri, precisa seguir até a estação Pirituba e depois retornar. Já os passageiros que embarcam nesta estação e quer seguir viagem com destino a Jundiaí, devem embarcar na plataforma oposta no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar em Lapa e em seguida retornar.

A equipe de manutenção da CPTM vai fazer a readequação de um AMV (Aparelho de Mudança de Via) nas proximidades da estação, e por isso a necessidade de alteração na via.

Para alertar os passageiros sobre as mudanças, nos trens e estações, vão ser disponibilizados avisos sonoros, mensagens nos painéis digitais e divulgação pelas redes sociais da companhia. Colaboradores da CPTM também vão estar à disposição para auxiliar os passageiros nos deslocamentos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem usar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.

A CPTM ainda ressalta que aos sábados a partir de 21h e aos domingos durante toda a operação comercial das cinco linhas, o intervalo médio entre os trens é de no máximo 35 minutos para a realização de obras de manutenção e modernização que garantirão o conforto e a segurança dos passageiros.

