Guti remaneja R$ 8,7 milhões do orçamento para o sistema de ônibus de Guarulhos (SP)

Maior parte das verbas virá do dinheiro que era para manutenção e modernização de pontos de ônibus e da iluminação pública

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, remanejou do Orçamento R$ 8,7 milhões para subsidiar o sistema de ônibus.

O decreto assinado pelo prefeito Gustavo Herinc Costa, o Guti, foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023.

O dinheiro com a destinação “compensações” tarifárias vai para bancar gratuidades no sistema de transportes e a diferença entre o custo que as empresas têm para operar os ônibus e a arrecadação nas catracas.

A maior parte deste remanejamento virá da verba que seria originalmente destinada para a manutenção e modernização de pontos de ônibus, de R$ 3,94 milhões.

Outra destinação original que vai perder recurso para os subsídios ao sistema de ônibus é a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, com redução de R$ 2,48 milhões.

Também sairá dinheiro do Gerenciamento e Fiscalização de Trânsito, Implantação e Manutenção da Sinalização Viária, da Segurança Pública e de outras aplicações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes