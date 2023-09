EVT Transportes amplia frota com o chassis Scania Euro 6 e carroceria G8 da Marcopolo

Ônibus adquirido pela empresa da cidade de São João do Paraíso, em Minas Gerais, traz novidades na identidade visual e nas tecnologias embarcadas

A EVT Transportes, empresa com sede na cidade de São João do Paraíso, Minas Gerais, adquiriu mais uma unidade do Paradiso G8 1800 DD, modelo ‘double decker’ da Marcopolo.

Essa é a terceira unidade da oitava geração de rodoviários da fabricante gaúcha que é adquirida pela empresa.

A novidade, segundo informa a EVT, está na identidade visual da empresa e nas tecnologias embarcadas.

Além disso, este é o primeiro veículo da empresa que atende as normas de reduções de poluentes Proconve P-8 em vigor no Brasil desde o início do ano. Com a nova tecnologia, o veículo já conta com o novo layout de painel, com novo volante, painel de instrumentos, disposição dos botões de acionamento do chassis e acionamento do feio de estacionamento eletrônico.

O veículo possui comprimento de 15 metros, sob mecânica Scania, modelo K 500 8×2 Euro 6 (500 cv de potência @ 1.800rpm / torque: 2.550Nm @925-1.340).

Na parte interna, o veículo possui capacidade para transportar com 64 passageiros mais três tripulantes, sendo 48 lugares no piso superior, 16 lugares no piso inferior e três poltronas na cabine do motorista (motorista mais dois auxiliares), com poltronas do tipo semileito. Estas poltronas possuem apoio para os braços, descansa pés, porta-copos e tomadas USB embutidas nas poltronas, além de possuir saídas de ar-condicionado e luzes de leitura individuais.

A carroceria G8 ainda conta com sistema de videomonitoramento com câmeras internas e externas, 3 geladeiras distribuídas no salão de passageiros, sensor de estacionamento, câmera de ré, 5 telas LCD distribuídas ao longo do veículo e conectados ao sistema de som e entretenimento, conexão Wi-Fi através da rede de telefonia móvel.

Além do conjunto óptico ‘Full LED’, que aumenta a visibilidade da estrada e a segurança, principalmente durante as viagens noturnas e DPM – Dispositivo de Poltrona Móvel, para auxiliar no embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A EVT fará uma apresentação na cidade de São João do Paraíso com o novo veículo da empresa, além de outras novidades que a empresa está preparando.

O evento será compartilhado no Instagram oficial da empresa – @evttransportes, siga para ficar por dentro das novidades.

NOVA IDENTIDADE

A empresa mineira optou por renovar a identidade visual dos seus veículos e o escritório responsável pela reformulação foi a Lugui Comunicação, empresa capixaba especializada em design de frota.

O veículo traz tons de cores mais vibrantes, além de nova grafia que traz mais modernidade e inovação na identidade da empresa.

O veículo será utilizado pela empresa pelo setor de turismo e também para viagens regulares entre Bahia, Minas Gerais e São Paulo, por isso a nova pintura também dá ênfase a venda de passagens online, com a divulgação do site oficial – evttransportes.com.br – e do canal de venda via WhatsApp – (11) 98742-0137.

Além de trazer maior visibilidade aos canais de atendimento ao consumidor da empresa, ao contato com o setor de locação e turismo, e ao número de identificação do veículo.

EVT TRANSPORTES

Fundada em 2015, a EVT iniciou sua história como um serviço de táxi. Com o passar do tempo a empresa sentiu a necessidade de ter um transporte maior e foi aí que decidiram comprar seu primeiro ônibus e entrar de cabeça no mercado rodoviário brasileiro.

A empresa idealizada pelos sócios Everaldo Celestino de Oliveira e Antônia Moura, conta com uma frota padronizada e moderna, os ônibus da EVT Transportes são constantemente renovados para oferecer a melhor experiência de viagem para todos os viajantes e sua equipe conta com profissionais treinados e qualificados para melhor atender seus clientes.

A EVT possui duas linhas regulares ativas na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, ligando os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, podendo te leva para destinos incríveis como Montes Claros/MG, São Paulo/SP, Osasco/SP, Atibaia/SP, Belo Horizonte/MG, Salinas/MG e muito mais!

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes