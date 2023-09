Evento de aniversário do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, altera linhas de ônibus neste sábado (23)

Onze linhas terão percurso modificado a partir das 18h devido à realização de um desfile comemorativo

ALEXANDRE PELEGI

O icônico bairro do Ipiranga, localizado na zona sul de São Paulo, está comemorando seu aniversário durante este mês de setembro.

Oficialmente anunciado em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil nas margens do Rio Ipiranga, o bairro abriga importantes pontos históricos, como o Museu do Ipiranga, um dos mais conhecidos no Brasil, e o Parque da Independência, em frente ao edifício do museu.

Como parte da comemorações, acontece neste sábado o 439º Desfile Cívico, o que levou a SPTrans a alterar 11 linhas que passam pelo local a partir das 18h.

Confira as alterações:

476A/10 Ipiranga – Term. Santo Amaro

Ida: normal até a Rua Silva Bueno, Rua Cisplatina, Rua Agostinho Gomes, Rua Greenfeld, Rua Silva Bueno, Rua Bom Pastor, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

5107/10 Term. Sacomã – Pça. do Correio

513L/10 Term. Sacomã – Pq. Belém

Ida: Sem alteração.

Volta: normal até a Rua Silva Bueno, Rua Cisplatina, Rua Agostinho Gomes, prosseguindo normal.

574J/10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão

Ida: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua do Grito, Rua do Manifesto, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Silva Bueno, Rua Cisplatina, Rua Agostinho Gomes, prosseguindo normal

477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno

Ida: Sem alteração.

Volta: normal até a Rua Silva Bueno, Rua Cisplatina, Rua Agostinho Gomes, Rua Greenfeld, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Sentido Metrô Alto do Ipiranga: Sem alteração.

Sentido Conj. Hab. Heliópolis: normal até a Rua Lucas Obes, Rua Agostinho Gomes, Rua do Grito, Rua Amadis, prosseguindo normal.

5020/10 Hosp. Heliópolis – Term. Sacomã

Ida: Sem alteração.

Volta: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Clemente Pereira, Rua Agostinho Gomes, Rua do Grito, Rua Silva Bueno, Vd. Alm. Delamare, prosseguindo normal.

5032/10 Vl. Arapuá – Term. Sacomã

Ida: normal até a Rua Dois de Julho, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cte. Taylor, Rua Agostinho Gomes, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Clemente Pereira, Rua Agostinho Gomes, Rua do Grito, Rua Amadis, prosseguindo normal.

N534/11 Term. Sacomã – Vl. Arapuá

Sentido Vl. Arapuá: normal até a Rua Clemente Pereira, Rua Agostinho Gomes, Rua do Grito, Rua Amadis, prosseguindo normal.

Sentido Term. Sacomã: normal até Rua Dois de Julho, Rua das Juntas Provisórias, Rua Cte. Taylor, Rua Agostinho Gomes, prosseguindo normal.

N539/11 Term. Sacomã – Hosp. Heliópolis

Sentido Hosp. Heliópolis: normal até a Rua Clemente Pereira, Rua Agostinho Gomes, Rua do Grito, Rua Silva Bueno, Vd. Alm. Delamare, prosseguindo normal.

Sentido Term. Sacomã: Sem alteração.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes