Daer/RS atualiza neste sábado (23) relação de linhas de ônibus suspensas ou alteradas por interdições em rodovias

Bloqueios ocorrem ainda como reflexo de chuvas

ADAMO BAZANI

Ainda como reflexo das fortes chuvas que atingiram o Sul do País, diversas rodovias no Rio Grande do Sul estão com bloqueios, o que interfere na operação dos ônibus.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, atualizou neste sábado, 23 de setembro de 2023, a relação das linhas afetadas:

Amaral Ferrador – Encruzilhada do Sul e Encruzilhada do Sul – Amaral Ferrador

– Todos os horários estão operando. Podem ocorrer atrasos em razão das condições da estrada.

* Empresa Expresso SB

Amaral Ferrador – Porto Alegre e Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Cristal)

– Todos os horários estão suspensos. Os passageiros estão utilizando a linha Amaral Ferrador – Encruzilhada para deslocamento até Porto Alegre, na linha Encruzilhada – Porto Alegre.

* Empresa Expresso SB

Camaquã – Amaral Ferrador e Amaral Ferrador – Camaquã

– Todos os horários estão suspensos.

* Empresa Expresso SB

Encruzilhada do Sul – Camaquã e Camaquã – Encruzilhada do Sul

– Todos os horários estão operando.

* Empresa Expresso SB

Guaporé – Soledade

– Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

* Empresa Condori Transportes e Turismo

Pelotas – Bagé e Bagé – Pelotas

– Todos os horários estão suspensos devido ao bloqueio na BRS-293. No entanto, será realizada uma saída de Rio Grande para que os passageiros possam retornar. A viagem ocorrerá até Pinheiro Machado, via Pelotas. O embarque em Pelotas deve acontecer às 18h.

* Empresa Planalto

Pelotas – Canguçu

– Todos os horários estão suspensos devido ao bloqueio na ponte do Taquara.

* Empresa Expresso Embaixador

Porto Alegre – Amaral Ferrador (via Pântano Grande – Encruzilhada do Sul)

– Todos os horários estão mantidos. Podem ocorrer atrasos em razão das condições da estrada.

* Empresa Expresso SB

Porto Alegre – Quaraí

– Às 21h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Porto Alegre – Santana do Livramento

– Viagem mantida, porém com itinerário alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Ouro e Prata

Porto Alegre – Uruguaiana

– Às 15h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Quaraí – Porto Alegre

– Às 21h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Quaraí – Santa Maria

– Às 10h30 não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Rêstinga Seca – Formigueiro e Formigueiro Restinga Seca

– Todos os horários estão suspensos devido a interdição da ponte sobre o Rio Vacacaí.

* Empresa Planalto

Rio Grande – Bagé e Bagé – Rio Grande

– Todos os horários estão suspensos devido ao bloqueio na BRS-293. No entanto, será realizada uma saída de Rio Grande para que os passageiros possam retornar. A viagem ocorrerá até Pinheiro Machado, via Pelotas, às 17h horas.

* Empresa Planalto

Santa Maria – Quaraí

– Às 12h30 não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Santa Maria – Santana do Livramento

– Às 6h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Santana do Livramento – Santa Maria

– Às 6h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Santa Maria – São Sepé

– Todos os horários estão operando.

* Empresa Planalto

São Sepé – Santa Maria

– Todos os horários estão operando.

* Empresa Planalto

Uruguaiana – Porto Alegre

– Às 11h não ocorrerá o embarque e desembarque em Vila Nova do Sul. A alteração permanecerá até que a situação esteja normalizada na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa Planalto

Uruguaiana – Rio Grande (via Caçapava do Sul)

– A operação ocorre apenas aos finais de semana, com partida de Uruguaiana aos domingos e retorno de Rio Grande na segundas-feiras. Essa situação é provisória até que esteja liberado o tráfego na ponte do Arroio Bossoroca.

* Empresa São João Transportes Razzera

Venâncio Aires – Estrela

– As viagens ocorrem apenas até Lajeado devido a uma obra na ponte da BRS-386.

* Empresa Viasul

Obs.: As linhas da empresa Planalto estão operando com atrasos devido aos desvios no trânsito. A operação de Rio Grande a Santa Rosa conta com alteração de 2h devido ao desvio por Cachoeira do Sul. Já as linhas Porto Alegre – Uruguaiana, Porto Alegre – Alegrete e Porto Alegre – Quaraí estão com a chegada retardada em 2h por conta da interdição da Ponte da Bossoroca, o que implica na realização do desvio por Santa Maria. Em relação às saídas, elas acontecem no horário determinado.

O Daer esclarece que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as mudanças no tráfego.

