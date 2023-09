Uberlândia (MG) oferece linha de ônibus para os participantes do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação neste domingo (24)

Prova acontece em dois períodos, das 9h às 12h e das 14h às 17h30

ARTHUR FERRARI

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) de Uberlândia (MG) anunciou que os participantes do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação, que acontece neste domingo, 24 de setembro de 2023, em dois períodos, das 9h às 12h e das 14h às 17h30, terão linhas de ônibus com destino ao local da prova.

Os candidatos passageiros podem conferir os horários e linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) através da página sobre o setor no Portal da Prefeitura de Uberlândia ou pelo aplicativo UdiBus, disponível para as plataformas Android e IOS.

Confira as linhas disponíveis:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte