Prefeitura de SP libera R$ 64 milhões para manutenção de diversas ciclovias da capital – veja a relação dos trechos

Autorização é relativa a uma Ata de Preços licitada no início de 2023 que abrange 15% de toda a área cicloviária da cidade; para esta nao, foram autorizados R$ 15 milhões

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, a liberação de R$ 64 milhões (R$ 64.396.719,16) para serviços de manutenção de ciclovias na capital.

Em consequência do ato, a prefeitura autorizou liberar R$ 15 milhões ainda para este ano.

Estes R$ 15 milhões, como mostrou o Diário do Transporte, foram liberados por Decreto do prefeito de crédito adicioonal publicado nesta quinta-feira (21). (Relembre)

A manutenção envolve 244 mil metros quadrados de ciclovias, o que dá aproximadamente 15% da malha cicloviária da capital paulista.

A área cicloviária total da cidade de SP é de 1.627.113,50 m².

O procedimento licitatório, realizado no início do ano, foi vencido pelo Consórcio Manutenção de Ciclos SP, constituído pelas empresas M4 Construções Ltda e Sinalisa Segurança Viária Ltda. (Relembre)

O objetivo da licitação foi a constituição de uma Ata de Registro de Preços, que viabiliza a execução de serviços para conservação e manutenção da rede cicloviária da cidade.

Com esta Ata, o vencedor da licitação, ao assinar o contrato, ficou obrigado a fornecer os serviços dentro de um período de validade pelo valor ofertado no certame.

Nesta sexta-feira, às 10h, o prefeito de São Paulo anunciará esta medida em coletiva de imprensa, usando o Dia Mundial Sem Carro como motivação.

De acordo com a Assessoria do Prefeito, serão anunciadas “medidas importantes para incentivar a mobilidade ativa na capital: a manutenção e expansão do Plano Cicloviário e a ampliação do Programa Ruas Abertas“.

REDE CICLOVIÁRIA

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura prepara a concorrência para construção de mais 158 km de estruturas cicloviárias.

O objetivo da gestão é entregar, até o fim de 2024, uma malha de 1.000 km de vias com tratamento para bicicletas.

A rede paulistana tem hoje 722 km de extensão.

Estão em execução 25 km contratados em 2022 (de um total de 48 km, dos quais 23 km já foram entregues), e 120 km por meio da PPP da Habitação.

Caso a nova licitação seja bem sucedida, Nunes prevê encerrar o mandato atingindo uma malha de 1.025 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

MAIS 160 KM

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, da prefeitura de São Paulo, realizou de 11 a 18 de setembro de 2023 uma Consulta Pública para colher subsídios relativo à licitação a instalação de 158.145 metros de estruturas cicloviárias.

O valor máximo total da contratação, dividade em três lotes, é de quase R$ 370 milhões (R$ 368.225.492,97).

a) Lote 01: englobando as áreas das GET 4 (gerência Sul da CET) totalizando 51.175 metros de extensão

VALOR = R$ 136.794.486,79

b) Lote 02: englobando as áreas das GETs 1, 3, 5 e 8 (Gerências Sudeste, Sudoeste, Oeste e Centro-Norte da CET), totalizando 49.836 metros de extensão

VALOR = R$ 103.813.267,40

c) Lote 03: englobando as áreas das GETs 2 e 7 (Gerências Noroeste e Leste da CET-SP), totalizando 57.134 metros de extensão em cicloestruturas.

VALOR = R$ 127.617.738,78

TRECHSO QUE SERÃO REQUALIFICADOS PELA ATA DE PREÇOS

Veja a seguir a relação de todos os trechos de ciclovias que serão reparados pelo Consórcio:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes