Ônibus e moto batem na Avenida Marechal Tito que tem trânsito afetado na manhã desta sexta (22), na zona Leste de São Paulo

Segundo Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas

ADAMO BAZANI

Um ônibus e uma moto bateram na manhã desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, na Avenida Marechal Tito, perto do número 955, na região do bairro de São Miguel Paulista, na zona Leste da capital paulista.

Não houve bloqueio total da via, mas para o resgate, parte da avenida teve de ser interditada, causando complicações no trânsito.

O ônibus e a moto colidiram numa curva.

De acordo com os Bombeiros, dois homens na moto ficaram feridos, um com fratura de braço e outro com fratura em perna.

O acidente envolveu o ônibus 36 207 da empresa V.Tip, integrante do Consórcio Internorte, da linha intermunicipal São Paulo (São Miguel Paulista)/Guarulhos (Centro) – Via Terminal Metropolitano Cecap , gerenciada pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Em nota, a EMTU diz que lamenta o acidente que ocorreu pouco antes de 6h30 e que a motocicleta colidiu na dianteira do ônibus.

A EMTU lamenta o acidente ocorrido por volta das 6h25 desta quinta-feira (22) envolvendo um ônibus da linha 825 e uma motocicleta, na Av. Marechal Tito, em São Miguel Paulista. Segundo informações da empresa que opera a linha, a motocicleta colidiu contra a frente do coletivo. O resgate foi acionado para atendimento. A EMTU apura junto à empresa as circunstâncias do acidente.

As causas serão apuradas e o Diário do Transporte não conseguiu contato com os responsáveis pela motocicleta.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes