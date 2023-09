Obras na Estação Guilhermina-Esperança da Linha 3-Vermelha alteram a circulação dos trens neste domingo (24)

Local é preparado para receber instalação de portas de plataforma

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 24 de setembro de 2023, o Metrô de São Paulo segue com as obras de reforço estrutural na estação Guilhermina-Esperança da Linha 3-Vermelha, que em breve receberá portas de plataforma.

De acordo com o Metrô, as obras vão afetar a circulação dos trens do serviço, que vão operar por via única trecho entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde.

Os passageiros devem ficar atentos, pois haverá restrição de velocidade e aumento do intervalo entre os trens em toda a extensão da Linha 3-Vermelha até as 14 horas do domingo.

Nas estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, uma das laterais das plataformas será interditada temporariamente. Os passageiros que se dirigirem à estação tanto no sentido Corinthians-Itaquera quanto com destino à estação Palmeiras-Barra Funda serão atendidos de forma intercalada pelos trens, garantindo assim a continuidade do serviço durante a realização das obras.

As portas de plataforma garantem a segurança dos passageiros e evitam as falhas causadas pela queda de objetos na via, que impactam na operação.

