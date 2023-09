Idosos com 65 anos ou mais terão de embarcar pela porta dianteira em todos os ônibus da Suzantur de Santo André (SP) a partir de 1º de outubro de 2023

Empresa diz que treina motoristas para a mudança e informativos serão distribuídos aos passageiros

ADAMO BAZANI

A partir de 1° de outubro de 2023, passageiros com 65 anos ou mais que, por lei federal contam com gratuidade no transporte coletivo, terão de obrigatoriamente embarcar pela porta dianteira de todos os ônibus municipais operados pela empresa Suzantur na cidade de Santo André, no ABC Paulista, e passar pela catraca.

A gratuidade para pessoas com essa faixa etária continua sendo possível apenas com a apresentação do RG ao motorista.

Segundo a empresa, a medida é para unificar a forma de embarque com as linhas das demais companhias da cidade e intermunicipais e visa dar maior controle à demanda de passageiros.

Quem possui entre 60 e 64 anos é orientado a ter o cartão eletrônico do sistema de ônibus da cidade.

De acordo com o gerente operacional da Suzantur de Santo André, Wagner Militani, os motoristas já estão sendo treinados para orientar e atender aos idosos.

Além disso, estão sendo colocados cartazes nos vidros dos ônibus e serão distribuídos panfletos individuais.

A empresa ainda explicou que podem haver exceções, em caso de dificuldade de acesso pela frente, mas sempre com a orientação de a catraca ser girada, mesmo que somente com a mão, sem precisar passar por ela.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes