SPTrans contratará serviços para supervisionar as obras de requalificação da Av. Celso Garcia

Trecho está compreendido entre o Terminal Parque Pedro II e o cruzamento com a rua Bresser, sentido Centro

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, anunciou nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, a licitação destinada à supervisionar as obras de requalificação da Av. Celso Garcia, que liga a Zona Leste da capital ao Centro.

Os serviços se referem ao trecho compreendido entre o Terminal Parque D. Pedro II e cruzamento com a rua Bresser, inclusive a parada João Boemer 1/2/3 (sentido centro).

A abertura dos envelopes com as propostas Técnica, Comercial e Documentos de Habilitação será realizada no dia 01º de dezembro de 2023 às 10h.

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPTrans anunciou a licitação para contratação das obras de requalificação da Celso Garcia no dia 1º de setembro passado. A sessão de abertura dos envelopes está prevista para a próxima quarta-feira, 27 de setembro.

Portanto, esta nova licitação visa apoiar tecnicamente e supervisionar esses serviços. Este certame será do tipo técnica e preço, realizada na forma presencial e pelo modo de disputa fechado. A contratação se dará pela forma de execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários.

OBRAS

De acordo com a SPTrans, a previsão é que com a requalificação da via, 300 mil pessoas sejam beneficiadas, já que as linhas de ônibus que circulam pela avenida poderão ganhar tempo nas viagens após os serviços.

As obras contemplam a substituição do pavimento por pavimento rígido, que demanda menor necessidade de manutenção, além da aprimoração da acessibilidade das paradas de ônibus, permitindo embarque mais confortável a todos os passageiros. As calçadas também serão reconstruídas, aumentando a acessibilidade na avenida.

Ainda segundo a SPTrans, as intervenções serão feitas sem a necessidade de desapropriações ou de remoção de árvores.

A licitação das obras, lançada no dia 1° de setembro, se refere ao primeiro trecho das obras, de um total de três trechos. A concorrência se refere à extensão entre o Terminal Parque Dom Pedro II, na região central, e o cruzamento com a R. Bresser, no Brás.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes