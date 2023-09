Linha 6056/10 vai ter desvio durante evento na região do Grajaú, neste sábado (23) em São Paulo (SP)

Itinerário vai ser alterado durante a realização de evento na Rua São Sigismundo

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que a partir das 8h de sábado, 23 de setembro, até as 12h de domingo, (24), a linha 6056/10 Pq. Sta. Cecília – Term. Grajaú terá seu itinerário alterado durante a realização de evento na Rua São Sigismundo, entre as ruas Pokan Natal e Sidônio Apolinário, na região do Grajaú, Zona Sul da cidade.

Acompanhe o desvio:

6056/10 Pq. Sta. Cecília – Term. Grajaú

Ida: normal até R. São Sigismundo, R. Pokan Natal, R. Porfírio de Gaza, R. Hierápolis, prosseguindo normal.

Volta: normal até R. Porfírio de Gaza, R. Pokan Natal, R. São Sigismundo, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte