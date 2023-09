Evento altera itinerário de linhas temporariamente neste sábado (23) em São Paulo (SP)

Interdição acontece na Avenida Joaquina Ramalho, entre as ruas José Bernardo Pinto e Coronel Antônio Ferraz, na Vila Guilherme

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que da 0h01 às 23h59 de sábado, 23 de setembro, as linhas 119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel e 2012/10 Vl. Medeiros – Shop. D terão seus itinerários alterados durante a realização de evento na Avenida Joaquina Ramalho, entre as ruas José Bernardo Pinto e Coronel Antônio Ferraz, na Vila Guilherme, Zona Norte.

Acompanhe os desvios:

119C/10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Av. Joaquina Ramalho, Rua Cel. Antônio Ferraz, Rua Amazonas Da Silva, Rua José Bernardo Pinto, Av. Joaquina Ramalho prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Joaquina Ramalho, Rua José Bernardo Pinto, Av. Guilherme, Rua São Quirino, Av. Joaquina Ramalho prosseguindo normal.

2012/10 Vl. Medeiros – Shop. D

Sentido Único: normal até a Av. Joaquina Ramalho, Rua Cel. Antônio Ferraz, Rua Amazonas Da Silva, Rua João Batista Ventura, prosseguindo normal até a Rua José Bernardo Pinto, Av. Guilherme, Rua São Quirino, Av. Joaquina Ramalho prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte