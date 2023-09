Empresa da Guatemala adquire um Vissta Buss 360 da Busscar

Veículo foi entregue na segunda quinzena de agosto

ARTHUR FERRARI

A Busscar entregou na segunda quinzena de agosto o Vissta Buss 360 adquirido pela Promotora, empresa de transporte rodoviária da Guatemala.

O modelo, com chassi Scania K360C B4X2, agrega a frota da empresa, que já possui outros veículos da família Vissta Buss.

O ônibus conta com 48 poltronas Class Superpullman, com entrada para cabo USB individual, sanitário, ar-condicionado, geladeira, aquecedor e conservadora térmica, além de tecnologias como display de mensagem no salão, aparelho multimídia na cabine e preparação para futura instalação de servidor de filme e roteador Wi-Fi.

Veja mais fotos do veículo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte