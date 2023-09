Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura nesta quarta-feira (20) o Terminal Deodoro, que vai integrar trens, ônibus e BRT

Local vai possibilitar que passageiros reduzam tempo das viagens em cerca de 20 a 30 minutos

ARTHUR FERRARI

A Estação Deodoro do transporte coletivo do Rio de Janeiro é inaugurada pela prefeitura nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023. O local, que no projeto inicial deveria ter sido entregue à população ainda em 2016 para facilitar no deslocamento durante as Olimpiadas, começou a ser construído somente em 2021.

Primeiro dos quatro terminais da Transbrasil, vai integrar BRT Transolímpica, ônibus convencionais urbanos e SuperVia e, no futuro, o corredor Transbrasil.

A iniciativa, por meio da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Infraestrutura e da Mobi-Rio, marca a primeira etapa do início da operação do terminal, que será um grande ponto de conexão entre os corredores Transolímpica e Transbrasil.

Inicialmente ele vai integrar dois serviços de BRT do corredor Transolímpica, 12 linhas de ônibus convencionais urbanos e trens da SuperVia (ramais Japeri, Santa Cruz e Deodoro).

A prefeitura estima que os usuários de transporte público de diversas regiões terão o tempo de viagem reduzido em até 30 minutos.

Com aproximadamente 6 mil metros quadrados, o Terminal Deodoro é formado por dois pisos.

O andar superior é destinado às frotas do BRT. São duas plataformas, com oito vagas para embarque e desembarque, cada, totalizando 2,5 mil metros quadrados.

A área do térreo receberá as linhas alimentadoras.

A plataforma de 3,2 mil metros quadrados conta com 24 vagas para os ônibus alimentadores que irão acessar o terminal.

O acesso à plataforma suspensa será feito pelos passageiros por escadas ou elevadores. Neste piso haverá um espaço para atendimento para os usuários PCDs acessarem os ônibus.

A integração acontecerá entre o ramal de Japeri de trens da SuperVia, ônibus e o BRT Transolímpico, até o Recreio dos Bandeirantes.

O local conta ainda com bilheteria, sanitários, prédio administrativo e setor de apoio.

O caminho até a estação de trem de Deodoro da Supervia será feito por uma passarela de 236 metros quadrados com rampas de acesso.

“Ganhar até uma hora por dia no deslocamento, contando ida e volta, é muita coisa na vida de uma pessoa”, disse a secretária, Maína Celidonio.

Com a inauguração do novo terminal, os passageiros chegarão a Barra ou ao Recreio em cerca de 20 minutos, sem a necessidade da utilização Corredor Transcarioca, que conta com embarque somente em Madureira.

Após inauguração do Corredor Transbrasil, que deve acontecer em 2024, os passageiros ainda terão outras possibilidades de integração.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte