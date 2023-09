Metrô SP abre licitação para fiscalizar obras do túnel entre estações Paulista, da Linha 4-Amarela, e Consolação da Linha 2-Verde

Sessão Pública de Recebimento de documentos e propostas será no dia 19 de outubro; nova passagem será construída em um prazo de 36 meses e terá 90 metros de extensão

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô abriu licitação nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, destinada à supervisão e fiscalização das obras civis e implantação de sistemas do túnel de conexão complementar entre as estações Paulista, da linha 4 – Amarela, e a Consolação, da linha 2 – Verde.

A Sessão Pública de Recebimento de documentos e propostas será no dia 19 de outubro próximo.

A nova passagem será construída em um prazo de 36 meses e terá 90 metros de extensão, custando R$ 60,9 milhões, criando uma nova conexão entre as partes e desafogando a atual passagem.

O novo túnel terá profundidade que deve variar entre 20 e 25 metros, contando com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

A obra foi contratada junto ao Consórcio Conexão Paulista/Consolação.

A estimativa é receber aproximadamente 18 mil pessoas por dia, se juntando as pouco mais de 40 mil que passam no túnel existente, elevando o fluxo para quase 60 mil pessoas diariamente.

O método construtivo será por meio de um poço escavado na área do nível da rua, chegando até o local do túnel, quando então partirá em duas direções, criando a passagem.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes