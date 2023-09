Linhas de ônibus têm itinerários alterados em Parelheiros entre quinta (21) e domingo (24)

Desvios acontecem todos os dias a partir das 12h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Desta quinta-feira, 21 de setembro, até domingo, dia 24, as linhas 6L08/10 Jd. São Nicolau – Hosp. Parelheiros e 695Y/21 Term. Parelheiros – Est. Autódromo sofrerão desvios na região de Parelheiros, Zona Sul de São Paulo, por conta de um evento na Rua Terezinha do Prado Oliveira, entre as ruas Eloy Domingues da Silva e Pedro José de Borba.

Durante todos os dias as mudanças começam a valer a partir das 12h.

Acompanhe os desvios:

6L08/10 Jd. São Nicolau – Hosp. Parelheiros

Sentido Único: normal até R. Visconde de Montalegre, R. Eloy Domingues da Silva, R. Sergino Ignácio Ferreira, R. Estrada da Colônia, R. Nacip Haydan, prosseguindo normal.

695Y/21 Term. Parelheiros – Est. Autódromo

Ida: Rua Sergino Ignacio Ferreira, Estr. da Colônia, Rua Nacip Haydan, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Estr. Ecoturística de Parelheiros, Estr. Da Colônia, Rua Sergino Ignácio Ferreira.

Durante a realização do evento a linha deverá operar com ponto na Rua Sergino Ignácio Ferreira.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte