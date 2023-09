EMTU tem novos 30 ônibus zero quilômetro na operação de cinco linhas na Grande de São Paulo a partir desta semana

Coletivos atendem linhas nos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco e São Paulo

Desde a última segunda-feira, 18 de setembro de 2023, um total de 30 novos ônibus zero quilômetro da EMTU começaram a operar na Grande São Paulo, divididos em cinco linhas nos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco e São Paulo.

A implantação dos novos coletivos beneficia cerca de 40 mil passageiros por dia.

Os veículos integram a frota da Viação Pirajuçara (Consórcio Intervias) e contam com chassi Mercedes-Benz e carroceria Caio Apache Vip V com motor Euro 6, este que proporciona uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera.

Possuem também ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de dois assentos reservados para obesos, um para deficientes visuais acompanhados de cães-guia e oito assentos destinados a passageiros especiais, como idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, mulheres com crianças de colo e autistas.

Veja em quais linhas os novos ônibus começaram a circular:

213 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ Osasco (Terminal Largo de Osasco)

178 – Embu das Artes (Jardim Vazame)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

587 – Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo)

079 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia)

300 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte