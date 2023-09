Empresas de ônibus do Rio de Janeiro fazem ação sobre ponto cego como atividade da Semana Nacional do Trânsito

De acordo com Rio Ônibus, motociclistas foram colocados ao lado dos coletivos para entender a falta de visibilidade dos motoristas em pontos não refletidos pelos retrovisores e ganharam brindes

ADAMO BAZANI

Motociclistas e motoristas de ônibus foram colocados lado a lado para um entender melhor as dificuldades do outo no trânsito em uma atividade realizada nesta quarta-feira, 20 de setembro de 2023, no Parque Madureira, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito.

O objetivo foi conscientizar sobre problemas que interferem na segurança como os pontos-cegos, que são partes da lataria do ônibus que, mesmo com os retrovisores, não são bem visualizados pelos motoristas devido ao tamanho destes veículos.

O evento foi realizado pelo Rio Ônibus, sindicato das empresas, em parceria com o SEST-SENAT Deodoro, a CET-Rio e a Operação Lei Seca

Em nota, a entidade diz que o teste do ponto cego consiste nos participantes sentarem no banco do motorista do ônibus e verificarem quais são os ângulos não refletidos pelos retrovisores, em que os motociclistas, ciclistas e pedestres ficam invisíveis para o profissional. O evento contou também com uma dinâmica com óculos simulador de embriaguez e uso de drogas ilícitas na direção e orientações sobre itens de segurança e fiscalização. Assim, apresentando, na prática, os riscos de acidentes de trânsito e como evitá-los.

“A nossa proposta com as ações educativas é envolver as pessoas sejam, motoristas, motociclistas ou pedestres, a fazerem parte do movimento por um trânsito mais seguro e humanizado. Com a Campanha Ponto Cego, o Rio Ônibus quer mostrar para a população o quanto é importante ter esse cuidado ao se deslocar pela cidade”, explicou, na mesma nota, a gestora de Responsabilidade Social do Sindicato, Márcia Vaz.

Na sexta-feira (22) em comemoração ao Dia Mundial sem Carro, centenas de ciclistas sairão da Quinta da Boa Vista pedalando, com objetivo de estimular meios de transporte mais sustentáveis.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes